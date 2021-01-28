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В США «глубоко обеспокоены» задержанием Навального и думают об ответных мерах

28.01.2021

Вашингтон «глубоко обеспокоен» задержанием Алексея Навального и рассматривает ответные меры, заявил госсекретарь Энтони Блинкен.

«Мы глубоко озабочены безопасностью Навального. Главное, что его голос — это голос многих россиян, которых необходимо услышать, а не затыкать им рот», — заявил он на своем первом брифинге для прессы, передает Reuters.

По словам Блинкена, США рассматривают также возможность реакции на предполагаемое применение химического оружия против Навального, кибератаки и вмешательство в американские выборы.

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