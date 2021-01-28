Вслед за Олегом Навальным на 48 часов задержали Любовь Соболь

Любовь Соболь как и Олег Навальный стала подозреваемой по делу о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, возбужденного из-за акции протеста 23 января. Ее также задержали на 48 часов, сообщил адвокат Владимир Воронин.

«Ночной допрос Любови Соболь плавно перетекает в задержание и отправление в ИВС на Петровку, 38. По ч. 1 ст. 236 — это полный бред и беспредел. Люба уже подозреваемая в этом мертворожденном уголовном деле», — написал он в Twitter.

Ранее в ИВС с аналогичным обоснованием отправили Олега Навального, брата политика Алексея Навального.

27 января силовики устроили массовые обыски у сторонников Навального, его супруги, в квартире, где он прописан, а в офисе Фонда борьбы с коррупцией* и в студии «Навальный Live». Основанием стало уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических норм на акции 23 января.

* Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) — организация входит в список НКО, выполняющих функцию иностранного агента.