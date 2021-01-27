Олега Навального задержали на 48 часов

Олега Навального, брата политика Алексея Навального, задержали на 48 часов, сообщил директор Фонда борьбы с коррупцией* Иван Жданов.

«Олега Навального только что задержали в ГСУ МВД по 91-й статье на 48 часов. Это также означает, что он теперь подозреваемый по делу», — написал он в Twitter.

Это просто издевательство. Сатья до двух лет лишения свободы, не должно быть ареста. Какое задержание pic.twitter.com/GWeiqDRfOQ — Ivan Zhdanov (@ioannZH) January 27, 2021

По словам Жданова, Олега Навального забирают в ИВС на Петровку, 38.

Силовики увезли его сегодня в неизвестном направлении после обыска в квартире Алексея Навального по делу о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, возбужденного из-за акции протеста 23 января. Обыски прошли по многим адресам у сторонников оппозиционера.

* Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) — организация входит в список НКО, выполняющих функцию иностранного агента.