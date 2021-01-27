Проекты «Радио Свобода» оштрафовали на 1,1 млн рублей за отсутствие маркировки иноагента

Суд оштрафовал на 1 млн рублей радиовещательную организацию «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» по закону об иностранных агентах. Причиной стало отсутствие маркировки «иноагента» на сайтах «Крым.Реалии» и «Фактограф», которые признаны таковыми. Оштрафован на 100 тыс. руб. также гендиректор организации. Общая сумма штрафа составила 1,1 млн руб.

«По закону «О СМИ» материалы иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента, должны распространяться на территории России с соответствующей маркировкой. Данная норма закона призвана информировать российского читателя о том, что распространяемые этими СМИ материалы преследуют интересы других государств», — подчеркивают в Роскомнадзоре.

Сейчас в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента, входят 12 изданий и пять физических лиц.