В МВД отчитались о возбуждении уголовных дел по итогам протестов 23 января

В МВД России сообщили, что ведомство возбудило ряд уголовных дел после акций в поддержку Алексея Навальногоо, которые прошли по всей стране 23 января.

В Москве возбуждены дела по статьям о блокировании транспортной инфраструктуры и о нарушении санитарно-эпидемиологических правил. Фигурантам последнего грозит до двух лет лишения свободы, отметили в МВД. Сегодня по этому делу в квартиры Навального, а также его супруги силовики пришли с обысками.

Что касается блокирования дорог, то в МВД заявляют, что 23 января демонстранты «под руководством организаторов мероприятия осуществили умышленное блокирование транспортных коммуникаций и объектов транспортной инфраструктуры в центральной части города Москвы, в том числе на улицах Тверской, Большой Дмитровке, Страстном бульваре, Цветном бульваре и других».

Аналогичное дело возбуждено в Петербурге, где «группа лиц, находясь на улице Малой Морской, вышла на проезжую часть, тем самым препятствуя движению транспортных средств и вынуждая водителей применять экстренное торможение. Передвигаясь в толпе, участники акции создали реальную угрозу жизни, здоровью и безопасности окружающих».

Во Владивостоке дело возбуждено, так как «группа лиц с помощью сети Интернет организовала на центральной площади города сбор граждан, которые заблокировали движение по улицам Светланской, Алеутской, Семеновской и по Океанскому проспекту. Своими действиями они создали препятствия функционированию городского транспорта, в частности, затруднили своевременное оказание скорой медицинской помощи жителям города».

В Ижевске сотрудниками полиции «был выявлен факт массового выхода людей на проезжие части городских улиц, совершенный из хулиганских побуждений. В результате этих действий было остановлено движение транспорта по улицам Пушкинской, Советской, Коммунаров, Красногеройской, поставлена под угрозу безопасность людей».