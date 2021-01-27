Дворец семьи главы Росгвардии оказался самым дорогим из продаваемых в России

Агентство ЦИАН опубликовало рейтинг самых дорогих загородных домов, которые можно купить на его сайте. Первое место занял дворец в подмосковной Барвихе — его площадь составляет 3 тыс. кв метров, участок — 89 соток. Владелец рассчитывает продать его больше, чем за 1,6 млрд руб. Издание «Проект», ссылаясь на данные Росреестра, утверждает, что поместье принадлежит Роману Золотову — сыну главы Росгвардии Виктора Золотова.

«Великолепный дом из розового мрамора в классическом стиле в самом живописном поселке Рублево-Успенского шоссе, — описывается недвижимость на сайте ЦИАН. — Планировка: 1 этаж — гостиная с камином и вторым светом, кухня, столовая, зимний сад, летнее патио, гостевая спальня с санузлом, кабинет, гостевой санузел, SPA-зона с бассейном, джакузи, хамамом, сауной, душевой; 2 этаж — пять (!) спален (каждая — со своим санузлом и гардеробной), мастер-спальня с санузлом и гардеробной, тренажерный зал с санузлом; мансарда — две спальни с санузлом и гардеробной (каждая), помещение свободного назначения; цоколь — технические помещения, кладовые, рабочая кухня с лифтом, бойлерная, котельная»

Среди дополнительных строений названы дом для персонала и гараж на пять машиномест, беседка, фонтан.

Как Золотов-младший смог позволить себе такой дом — неясно, отмечает «Проект». Он, по данным издания, сейчас владеет долей в убыточном научно-производственном объединении «Квантовые технологии», предыдущие бизнесы тоже не были особо успешны: их максимальная прибыль — около семи миллионов рублей в год. А владельцем участка он стал всего в 23 года.