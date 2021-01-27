СК возбудил дела о призывах к массовым беспорядкам на акциях 23 января

Следственный комитет возбудил 21 уголовное дело, а также проводит шесть доследственных проверок «по фактам противоправных действий» как до, так и во время акций 23 января в разных регионах России. Кроме дел по статьям о применении насилия к представителям власти, вовлечении несовершеннолетних в протесты, хулиганстве и повреждении имущества, возбуждены производства и по статье о призывах к массовым беспорядкам.

«В Новосибирске оперативно-розыскными мероприятиями установлено лицо, осуществлявшее призывы, которым оказался 20-летний местный житель. Ему предъявлено обвинение по ч.3 ст.212 УК РФ (призывы к массовым беспорядкам). По данным следствия, мужчина в социальной сети призывал других пользователей участвовать в массовых беспорядках в городе. Он сообщил им о наличии «коктейлей Молотова», а также предложил вооружиться битами, ножами, другими подручными средствами и применить их в отношении сотрудников полиции», — приводят пример в СК.

По аналогичной статье расследуются уголовные дела в Татарстане и Ростовской области.

Вообще по всей стране к уголовной ответственности привлекают 16 человек, большинство из которых задержаны, а некоторым уже предъявлено обвинение.