Госдума ратифицировала соглашение о продлении ДСНВ

UPD: Совет Федерации также ратифицировал соглашение о продлении СНВ-3.

***

Госдума приняла законопроект о ратификации Соглашения о продлении Договора между Россей и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. Накануне законопроект внес президент Владимир Путин. Договор между Москвой и Вашингтоном должен быть продлен на пять лет.

Вопрос продления договора президенты России и США обсудили накануне вечером в телефонном разговоре. Владимир Путин сразу внес в Госдуму на ратификацию соглашение о продлении ДСНВ на пять лет без дополнительных условий. В пояснительной записке отмечено, что «договором предусмотрена возможность его продления на срок до пяти лет, если Россией и США будет принято такое решение». В противном случае ДСНВ прекратит действие 5 февраля.

Договор распространяется на существующие типы тяжелых бомбардировщиков (ТБ), межконтинентальных баллистических ракет (МБР) и баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ), в том числе МБР и БРПЛ в неядерном оснащении в случае их создания, а также пусковые установки (ПУ) МБР и БРПЛ, передает «Интерфакс».

Документом предусматривается, что имеющиеся у сторон суммарные количества СНВ не должны превышать:

700 единиц для развернутых МБР, развернутых БРПЛ и развернутых ТБ;

1550 единиц для боезарядов на развернутых МБР, боезарядов на развернутых БРПЛ и ядерных боезарядов, засчитываемых за развернутыми ТБ (при этом за каждым развернутым ТБ условно засчитывается по одному ядерному боезаряду);

800 единиц для развернутых и неразвернутых ПУ МБР и БРПЛ, а также развернутых и неразвернутых ТБ.

Договор между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений подписан в Праге 8 апреля 2010 года, вступил в силу 5 февраля 2011 года.