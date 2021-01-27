В Госдуму пригласили гендиректора представительства TikTok в России

Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России пригласила на беседу гендиректора российского представительства TikTok Сергея Соколова.

«Мы заинтересованы в том, чтобы работающие на российскую аудиторию зарубежные интернет-ресурсы действовали в российском правовом поле и соблюдали законодательство Российской Федерации. К данной компании у нас накопились вопросы, и мы хотели бы обсудить их с главой представительства видеохостинга в России и наладить дальнейшее взаимодействие», — пояснил глава комиссии Василий Пискарев.

Ранее, после анонса всероссийской акции протеста в поддержку Алексея Навального, Роскомнадзор предупредил соцсети о необходимости удалить информацию, «вовлекающую несовершеннолетних в противоправные действия», а затем сообщил, что оштрафует их на суммы до 4 млн руб. 22 января ведомство сообщило, что 22 января, TikTok удалил 38% информации, вовлекающей несовершеннолетних в опасные для их жизни и здоровья противоправные действия, от общего объема выявленной. Но «в соцсети продолжается наибольшая активность, появляются новые призывы, распространение которых носит, в том числе искусственный характер». https://newtimes.ru/news/detail/200265

Сегодня СК сообщил о задержании популярного в TikTok блогера Константина Лакеева. Его подозревают в нападении 23 января на машину с номерами АМР у цирка Никулина. Тогда на акции в поддержку Навального машину с мигалкой, проезжающую по Цветному бульвару сначала забросали снежками, а потом несколько молодых людей нанесли авто удары ногами, разбив стекло и повредив кузов.