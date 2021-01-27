Госдума сегодня рассмотрит вопрос о продлении ДСНВ

Госдума включила в сегодняшнюю повестку заседания вопрос о ратификации соглашения о продлении на пять лет договора между Россией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. Как передает ТАСС, ранее комитет по международным делам единогласно принял решение рекомендовать Госдуме ратифицировать документ. Положительное заключение на законопроект дал и думский комитет по обороне.

Проблему продления договора президенты России и США обсудили накануне вечером в телефонном разговоре. Владимир Путин сразу внес в Госдуму на ратификацию соглашение о продлении ДСНВ на пять лет без дополнительных условий. В пояснительной записке отмечено, что «договором предусмотрена возможность его продления на срок до пяти лет, если Россией и США будет принято такое решение». В противном случае ДСНВ прекратит действие 5 февраля.