Facebook и Twitter заблокировали аккаунты Евгения Пригожина

Facebook и Twitter заблокировали личные аккаунты бизнесмена Евгения Пригожина, которого СМИ называют «поваром Путина». Как сообщили в пресс-службе связанной с ним компании «Конкорд», причин соцсети не озвучили. Но по мнению пиарщиков бизнесмена, «так социальные сети отреагировали на публикацию комментария Евгения Викторовича о том, что президент США Джо Байден отменил введенный Дональдом Трампом запрет на службу в армии трансгендеров».

Сам Пригожин назвал блокировку своих аккаунтов «наглядным примером того, как Госдеп США блокирует любые неугодные комментарии».