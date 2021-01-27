С богатыми будет работать спецотдел ФНС

Для работы с богатыми людьми, чьи доходы превышают 500 млн рублей в год, будет создан специальный отдел Федеральной налоговой службы. Об этом пишут VTimes со ссылкой на источники среди федеральных чиновников.

Сейчас декларации VIP-клиентов, данные о доходах, активах и сложных операциях проверяют инспекции в регионах, где они зарегистрированы. Но инспекциям на местах не хватает информации, говорит человек, близкий к ФНС: для оценки налогов богатых людей нужно точно понимать, бенефициарами каких компаний, в том числе иностранных, они являются. Поэтому перед новой инспекцией будет поставлена задача создать досье на таких предпринимателей.

Российские налоговики уже узнали примерно о 700 тыс. финансовых счетов российских налоговых резидентов за рубежом на сумму более 13 трлн руб., рассказывал ранее замруководителя ФНС Дмитрий Вольвач. Сейчас такие данные если и попадают в районные инспекции, то их инспекторы не всегда знают, что с ними делать.

Качество экспертизы районных инспекций не всегда высоко, отмечает управляющий партнер Taxadvisor Дмитрий Костальгин. Например, в конце 2020 года налоговики проверяли людей с зарубежными счетами и тех, кто работает через иностранных брокеров, рассказывает он, требования доплатить налог получили и те, у кого вообще нет дохода, с которого нужно его платить, или налог уже выплачен. Новая инспекция будет проверять декларации более осознанно, надеется партнер EY Марина Белякова.

Бизнес к идее пока относится с подозрением, пишет VTimes. В ФНС будет создана инспекция, где станут храниться все данные о самых богатых людях, говорит председатель правления крупной российской компании: «Конечно, это огромные риски, деньги любят тишину, и всем спокойнее, когда доходы проверяли обычные инспекторы, а не заточенные на это специалисты».