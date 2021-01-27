Павел Чиков: Предварительные итоги

Вчера первый день не было новых уголовных дел в связи с протестами 23 января.

Во Владивостоке оба дела о насилии в отношении силовиков теперь с фигурантами. Одного задержали, второй явился сам.

В Ростове-на-Дону по делу о призывах к беспорядкам с несовершеннолетним подозреваемым С. прошел обыск у Сергея Гривко, бывшего координатора штаба Навального. Сам он по делу проходит свидетелем.

В Петербурге суд арестовал Николая Девятого по делу о насилии в отношении сотрудников ГИБДД. Он признал вину.

Во Владимире задержан подозреваемый в распылении баллончиком в полицейского (часть 1 статьи 318 УК). Его зовут Виталий Тимофеенко, он заключен под стражу на два месяца.

В Краснодаре уголовное дело о хулиганстве (часть 1 статьи 213 УК) расследуется в отношении Владимира Егорова, залезшего на памятник и снявшего штаны.

В Новосибирске по ч. 3 ст. 212 УК РФ (призывы к массовым беспорядкам) в отношении 20-летнего жителя Новосибирска. Ему предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

В Москве двое фигурантов по ст. 318 - задержан водитель Виталий Евсин и заключен под стражу Евгений Есенов. По делу о хулиганстве и повреждении автомобиля с мигалкой задержана группа лиц, в том числе блогер Константин Лакеев.

Остальные дела - о призывах к беспорядкам в Татарстане, перекрытии дорог во Владивостоке, Москве и Петербурге, дела о вовлечении несовершеннолетних и нарушении карантина по коронавирусу - остаются без фигурантов.

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