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СК сообщил о еще двух задержанных в Москве после протестов 23 января

27.01.2021

Управление Следственного комитета по Москве сообщило о задержании еще двух участников акции протеста 23 января, в том числе подростка 2002 года рождения, который, по версии ведомства, повредил служебный автомобиля на Цветном бульваре. 

«Установлена личность и задержан молодой человек 2002 года рождения, причастный к умышленному повреждению служебного автомобиля на Цветном бульваре», — говорится в релизе. Ранее сообщалось, что это тиктокер Константин Лакеев. Сегодня Пресненский суд должен избрать ему меру пресечения.

Что касается второго задержанного, то по данным следствия, он «находясь на Страстной улице в центре Москвы, во время участия в несанкционированном мероприятии нанес находящемуся при исполнении своих должностных обязанностей сотруднику Росгвардии несколько ударов в область головы и туловища. Во время допроса мужчина 1984 года рождения сообщил, что участвовал в драке, и полностью признал свою вину». 

26 января задержали двух подозреваемых в применении насилия к силовикам. Евгения Есенова суд отправил в СИЗО на два месяца. 


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