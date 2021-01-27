Республиканцы помешают утвердить второй импичмент Трампу

Республиканцы в сенате США, скорее всего, не станут утверждать второй по счету импичмент Дональда Трампа, ранее объявленный Конгрессом. Во время процедурного голосования, проведенного по требованию сенатора-республиканца Рэнда Пола, лишь пятеро представителей Республиканской партии в верхней палате конгресса высказались за то, чтобы признать процесс импичмента полностью соответствующим Конституции, передает Би-би-си. 45 сенаторов-республиканцев назвали эту процедуру неконституционной.

В сенате заседают 100 законодателей, а демократам принадлежит 50 мест. Чтобы одобрить импичмент Трампа, демократам нужно заручиться поддержкой как минимум 17 республиканцев, но предварительное голосование показало, что сделать это будет невозможно. «Это голосование подтвердило, что импичмент окончен, — завил журналистам сенатор Пол. — Суд над президентом завершен».

Несмотря на это, демократы намерены завершить процедуру импичмента. Слушания по обвинению в подстрекательстве к мятежу начнутся 8 февраля.