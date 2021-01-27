В нападении на машину ФСБ в Москве заподозрили тиктокеров

В Москве задержали тиктокера Константина Лакеева, по предварительной информации, он проходит подозреваемым по уголовному делу о нападении 23 января на машину с номерами АМР у цирка Никулина. Как сообщает «ОВД-Инфо», чей адвокат будет защищать молодого человека, последний раз Лакеев вышел на связь около 7 утра 27 января и успел сообщить, что находится по адресу следственного комитета и в течение дня у него должен состояться суд по мере пресечения. Заседание пройдет в Пресненском суде.

По данным источника «Интерфакса», Лакеева задержали во вторник в так называемом тикток-хаусе в Новой Москве, где он проживал вместе с еще несколькими блогерами. Всех их подозревают в нападении на машину в минувшую субботу. «Установлено, что Лакеев запрыгнул на капот, повредив его. Он допрошен в качестве подозреваемого в рамках дела о хулиганстве и повреждении имущества», — сказал источник агентства.

Коллег Лакеева также доставили в полицию, для установления личности и их роли в произошедших событиях.

23 января на акции в поддержку Алексея Навального машину с мигалкой, проезжающую по Цветному бульвару сначала забросали снежками, а потом несколько молодых людей нанесли авто удары ногами, разбив стекло и повредив кузов. Следственный комитет возбудил уголовное дело.