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В Москве отменили обязательную удаленку и разрешили ночную работу ресторанов

27.01.2021

О смягчении с 27 января коронавирусных ограничений объявил мэр Москвы Сергей Собянин. Он подписал указ, в соответствии с которым с сегодняшнего дня, требование о переводе не менее 30% сотрудников в режим дистан­ционной работы перестает быть обязательным и будет носить рекоменда­тельный характер. Возвращать работников в офисы или сохранять удаленку могут решать руководители конкретных предприятий и организаций.

Также отменяются ограничения на ночную работу ресторанов, ночных клубов, баров, дискотек и других компаний индустрии отдыха и развлечений. При этом заведения по-прежнему должны соблюдать требования по рассадке посетителей и соблюдению санитарного режима, установленные Роспотребнадзором.

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