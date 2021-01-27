ФСБ объяснила бесполетную зону над «дворцом Путина» «возросшей активностью стран НАТО»

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В ФСБ отметили, что отряд занимается «защитой участка государственной границы России, обеспечением экономических и других законных интересов страны, контролем в сфере охраны водных и биологических ресурсов и соблюдением юридическими и физическими лицами правил режима госграницы и погранконтроля», а «других задач на отделение не возложено». Пограничный режим был установлен в морской акватории Геленджика в соответствии с приказами ФСБ, но как утверждают в ведомстве, запрета на прохождение лодок в районе мыса Идокопас нет, в этом районе также нет и других объектов, подведомственных службе.
В свою очередь в Федеральной службе охраны заявили РБК, что в районе Геленджика нет охраняемых ею объектов и не действуют никакие ограничения, хотя в фильме Навального говорится, что «дворец Путина» охраняют сотрудники спецслужб.
Расследование о «дворце Путина» под Геленджиком на мысе Идокопас команда Навального опубликовала 19 января. В фильме утверждалось, что ФСБ требует лодки обходить мыс Идокопас за милю, поместье охраняют сотрудники спецслужб, а над ним установлена бесполетная зона. Сам президент заявил, что ни ему, ни его близким родственникам поместье не принадлежит.The New Times о дворцах, бизнесах и друзьях В.В.Путина:
«Похождения итальянца в России» — архитектор Дворца Путина
«Чисто конкретный кандидат» — бизнесы и друзья Путина