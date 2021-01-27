ФСБ объяснила бесполетную зону над «дворцом Путина» «возросшей активностью стран НАТО»

Бесполетная зона в районе мыса Идокопас, где, как утверждается в расследовании Алексея Навального, расположен дворец Владимира Путина, была установлена приказом Минтранса от 24 июля 2020 года в интересах пограничной безопасности, заявили в ФСБ. На запрос РБК в службе ответили, что причиной стала «возросшая разведывательная активность ряда сопредельных государств, в том числе входящих в блок НАТО», к территории, где находится пограничная застава погрануправления ФСБ по Краснодарскому краю. Административный комплекс заставы был введен в эксплуатацию в октябре 2020 годаВ ФСБ отметили, что отряд занимается «защитой участка государственной границы России, обеспечением экономических и других законных интересов страны, контролем в сфере охраны водных и биологических ресурсов и соблюдением юридическими и физическими лицами правил режима госграницы и погранконтроля», а «других задач на отделение не возложено». Пограничный режим был установлен в морской акватории Геленджика в соответствии с приказами ФСБ, но как утверждают в ведомстве, запрета на прохождение лодок в районе мыса Идокопас нет, в этом районе также нет и других объектов, подведомственных службе.

В свою очередь в Федеральной службе охраны заявили РБК, что в районе Геленджика нет охраняемых ею объектов и не действуют никакие ограничения, хотя в фильме Навального говорится, что «дворец Путина» охраняют сотрудники спецслужб.



Расследование о «дворце Путина» под Геленджиком на мысе Идокопас команда Навального опубликовала 19 января. В фильме утверждалось, что ФСБ требует лодки обходить мыс Идокопас за милю, поместье охраняют сотрудники спецслужб, а над ним установлена бесполетная зона. Сам президент заявил, что ни ему, ни его близким родственникам поместье не принадлежит.

The New Times

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