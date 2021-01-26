Байден Путину: США будут решительно защищать свои интересы в ответ на действия России

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден впервые поговорили по телефону. Как говорится в сообщении Белого дома, Байден ясно дал понять, что Соединенные Штаты будут решительно действовать в защиту своих национальных интересов в ответ на действия России, которые наносят вред Вашингтону или его союзникам.

Лидеры обсудили готовность обеих стран продлить договор СНВ-3 на пять лет, договорившись о том, чтобы стороны в строчном порядке проработали документы до 5 февраля.

Президент США подтвердил решительную поддержку суверенитету Украины. Он также поднял другие вопросы, вызывающие озабоченность Вашингтона, в том числе кибератаку на правительственные учреждения США, сообщения о том, что Россия устанавливала награды за убийство американских солдат в Афганистане, вмешательство в выборы в США в 2020 году и отравление Алексея Навального.

В сообщении Кремля о разговоре глав государств сказано, что Путин поздравил Байдена с началом работы на посту президента США. Лидеры выразили удовлетворение достижением договоренности по продлению Договора о стратегических наступательных вооружениях. Также обсуждены актуальные вопросы двусторонней и международной повестки дня. Рассмотрены возможности сотрудничества в борьбе с такой острой проблемой, как пандемия коронавируса, а также в других сферах, включая торгово-экономическую.

Среди международных тем затрагивались односторонний выход США из Договора по открытому небу, проблематика сохранения Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, внутриукраинское урегулирование, а также российская инициатива о проведении саммита постоянных членов Совбеза ООН.