После протестов 23 января СК возбудил 20 уголовных дел

20 уголовных дел в пяти регионах России возбуждено после прошедших 23 января акций в поддержку Алексея Навального. Об этом председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину доложили на оперативном совещании с руководителями региональных подразделений.

«По итогам несанкционированных мероприятий возбуждено 20 уголовных дел, проводится ряд процессуальных проверок, по итогам которых будут приняты процессуальные решения. Основная масса противоправных действий квалифицируется по ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). В рамках расследуемых уголовных дел задержаны лица, причастные к совершению преступлений», — говорится в сообщении СК.

Уголовные дела находятся в производстве управлений СК в Москве, Петербурге, Липецкой и Калужской областях и Приморском крае. Бастрыкин поручил подключиться к их расследованию криминалистов Главного управления криминалистики СК России, чтобы установить всех причастных.