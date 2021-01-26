Богатейшие бизнесмены России согласились стать инвесторами венчурного фонда правительства

Венчурный фонд для инвестиций в другие фонды, курирующие перспективные промышленные и инфраструктурные технологии правительство запустит в феврале. Как сообщили в кабмине, сегодня прошла встреча по формированию фонда с участием первого вице-премьера Андрея Белоусова, представителей крупного бизнеса, Минэкономразвития, Минфина, Российского фонда прямых инвестиций и Российского союза промышленников и предпринимателей.

Фонд будет работать как инвестиционное товарищество: государственные и частные инвесторы станут товарищами-вкладчиками. От бизнеса в инвесторы записались десять компаний. Это AEON Романа Троценко, ЕСН Григория Березкина, «Интеррос» Владимира Потанина, «Полюс» семьи Сулеймана Керимова, «Ренова» Виктора Вексельберга, Трубная металлургическая компания (ТМК) и «Синара» Дмитрия Пумпянского, «Уралхим» и «Уралкалий» Дмитрия Мазепина, а также «Фосагро» Андрея Гурьева. Семь из этих бизнесменов входят в список богатейших в России по версии Forbes, причем шестеро — долларовые миллиардеры, отмечает журнал.

Объем фонда и вложений каждого товарища-вкладчика в сообщении пресс-службы правительства не уточняется. В октябре Белоусов говорил, что на запуск Фонда фондов в бюджете предусмотрено 10 млрд руб. в 2020 году и еще 4 млрд — в 2021-м. Белоусов пояснял, что капитал фонда будет создан «50 на 50».

Создать «фонд фондов» для инвестиций в высокотехнологичные стартапы Владимиру Путину предложил управляющий партнер компании Almaz Capital Partners Александр Галицкий на встрече президента с российскими инвесторами в марте 2020 года. Путин тогда сказал, что видит в этом плане «техническую» сложность: «Очень трудно будет убедить коллег, руководителей этих фондов, сброситься в какой-то единый фонд», но добавил, что «услышал» предложение.