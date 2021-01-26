В Москве арестовали обвиняемого в нападении на полицейского на акции 23 января

Пресненский суд Москвы арестовал до 24 марта Евгения Есенова по делу о нападении на полицейского во время субботней акции в поддержку Алексея Навального. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Ранее Есенова в изоляторе обнаружили члены ОНК. В СК позже сообщили, что по аналогичной статье обвиняется и другой мужчина. Один из них, по версии следствия вблизи Пушкинской площади, «нанес находящемуся при исполнении своих должностных обязанностей сотруднику полиции несколько ударов в область головы», а другой на территории Пресненского района «в ответ на законные требования сотрудника полиции об остановке автомобиля совершил наезд на последнего».