Алексей Захаров: Мы живем на режимном объекте

Я ненавижу диктатуру потому, что люди в своей стране лишены права жить, как у себя дома. Мы живем как бы в гостях, даже нет, не в гостях, а на каком-то режимном объекте, вроде пионерского лагеря (были такие раньше). Тебя кормят время от времени, есть кружки самодеятельности, но тебе запрещено быть недовольным и, тем более, пытаться менять распорядки, ведь это не твоего ума дело.

Вот поразительное видео. Питер, полицейский на ровном месте задерживает парня с девушкой. Девушка начинает плакать. Мимо проходит человек: "Чувак, тебе палку надо зарубить? Арестуй меня". Полицейскому нужна "палка", чтобы отчитаться за разгон митинга, он уводит человека. Этот человек патриот и герой. А полицейский - оккупант, как другой полицейский, который напишет в протоколе, что человек "выкрикивал лозунги", как и судья, который признает человека виновным и выпишет штраф (надеюсь, что штрафом все ограничится), как и телеведущий, который потом скажет, что так было надо, как и все те, кто отдает приказы полицейским и назначает им премиальные, платит телеведущим, следит за судьями. Других слов у меня нет. Все эти люди не дают нам быть хозяевами в своей стране.