Премьер Италии официально передал прошение об отставке

Премьер Италии Джузеппе Конте официально передал президенту страны Серджо Маттарелле прошение об отставке. Ему предстоит решить, поручить ли Конте вновь сформировать правительство или же назначить новые выборы, передает Euronews.

Ранее правящая коалиция в составе «Движения «5 звезд» и Демократической партии утратила абсолютное большинство в Сенате после выхода из нее небольшой партии «Живая Италия» экс-премьера Маттео Ренци. Если Конте получит новый мандат, он сможет попытаться собрать кабмин, у которого была бы более широкая поддержка в парламенте. «Движение «5 звезд» и Демократическая партия уже выразили ему свою поддержку. Правоцентристская оппозиция настаивает на досрочных выборах.

Ожидается, что Маттарелла примет решение до конца этой недели после консультаций с представителями крупнейших партий страны.