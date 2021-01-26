Правозащитники обратились в СК из-за действий силовиков на акциях в поддержку Навального

Фонд «Общественный вердикт»* (признан иноагентом) обратился в Следственный комитет с сообщением о преступлении со стороны полиции и Росгвардии во время протестных акций в поддержку Алексея Навального 23 января. Правозащитники просят провести проверку и привлечь виновных к уголовной ответственности.

«Многочисленные произвольные и грубые задержания граждан, собравшихся на мирную акцию протеста 23 января, незаконное применение спецсредств, избиение уже задержанных и людей, находящихся рядом, - все эти факты незамедлительно должны быть проанализированы следователями и получить юридическую оценку правоохранительных органов. По результатам проверки СК должен возбудить уголовные дела в отношении каждого сотрудника, совершившего должностное преступление», — говорится в заявлении фонда.

Юристы «Общественного вердикта»* ссылаются на, как минимум, восемь случаев насильственных действий сотрудников правоохранительных органов в отношении граждан только в Москве и Петербурге. «Все эти составы преступлений относятся к публичному обвинению — то есть должны быть расследованы вне зависимости от наличия или от отсутствия заявления пострадавшего в правоохранительные органы, независимо от тяжести вреда здоровью», — отмечают они.

* Фонд «Общественный вердикт» — организация входит в список НКО, выполняющих функцию иностранного агента.