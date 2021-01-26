«ОВД-Инфо»: Количество задержанных на акциях 23 января приближается к 4000

Количество задержанных на акциях протеста 23 января, по данным «ОВД-Инфо» на 13:00 26 января, составляет 3893 человека. Эта цифра продолжает расти и спустя несколько дней после акции.

«Если по данным «ОВД-Инфо» задержаны 3893 человека — это значит, что информацию о таком количестве людей наши аналитики уже проверили и мы можем с большой степенью достоверности подтвердить, что произошло с этими людьми и, в подавляющем большинстве случаев, знаем их имена, — поясняют правозащитники. — Проверка информации всегда — сложный процесс, но в этот раз мы столкнулись с беспрецедентным количеством задержанных одновременно в более чем 120 городах, что усугубило ситуацию».

Итоговая сумма может возрасти еще на несколько сотен или даже тысяч человек: в отдельных регионах данные «ОВД-Инфо»могут быть занижены в 3-4 раза.

«Данные, которые нам уже удалось обработать и опубликовать, показывают рекордные масштабы и жестокость нарушения права на свободу собраний по всей России. Мы продолжим их уточнять — это важно не для истории, а для системной правовой работы по всем случаям нарушения прав задержанных», — отмечают в «ОВД-Инфо».