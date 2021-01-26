В Кремле заявили о беспорядках на акциях протеста 23 января

На акциях в поддержку Алексея Навального 23 января имели место беспорядки, а диалога с их участниками быть не может, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Те, кто вышел на незаконную акцию протеста и участвовал в беспорядках, нападал на представителей органов правопорядка — это уже серьезные правонарушения, которые должны преследоваться по закону. С ними диалога быть не может, я в этом убежден», — цитирует Пескова «Интерфакс».

По словам представителя Кремля, участники акций были чрезвычайно агрессивны: «Крайняя напряженность ситуации в определенных городах была спровоцирована исключительно агрессивными участниками этих самых акций. Здесь не может быть и не должно быть ни сомнений, ни вопросов ни у кого». Песков считает, «случаев агрессии против представителей органов правопорядка было несравнимо больше, чем нежелательных проявлений в том, как действовали полицейские и ОМОНовцы».

Он согласился, что были факты необоснованной грубости со стороны силовиков, но «на это моментально отреагировали и руководство полиции и руководство ОМОН, и сами сотрудники, которые допустили такие действия».