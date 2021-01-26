Хинштейн отозвал требование привлечь к ответственности ударившего женщину полицейского

Депутат Госдумы Александр Хинштейн отозвал из Генпрокуратуры и Следственного комитета свои требования привлечь к ответственности полицейского, который в Петербурге ударил ногой женщину на акции 23 января.

«Подробно обсудил ситуацию с руководством МВД и прокуратуры. Полицейский, действительно, перед этим подвергся нападению, потому и воспринял бежавшую наперерез ему женщину, как реальную угрозу, жестко на нее среагировав. Это серьезно меняет дело, поэтому отзываю свои запросы», — написал он в Twitter.

Накануне, после публикации видео инцидента, Хинштейн заявил, что направил запросы Генпрокурору и в СКР «о привлечении к уголовной ответственности сотрудника ГУМВД Санкт-Петербурга, необоснованно применившего физическую силу к женщине».

Сегодня депутат сказал, что «вдвойне опасно, что организаторы новых майданов пытаются сейчас максимально опорочить силовиков, изображая их палачами и карателями. Увы, мы знаем, что происходит в тех странах, где власть предает и сдает людей в погонах. Оплошность одного бойца — не должна бросать тень на всех».

Маргарита Юдина 23 января на акции протеста в Петербурге спросила у полицейских, за что они задерживают молодого человека, и получила удар ногой в живот. После этого ее госпитализировали. Ударивший ее полицейский пришел к ней больницу и принес извинения, объяснив свой поступок «запотевшим забралом». Имени своего он так и не назвал. Позже в интервью СМИ Юдина рассказала, что ее весь день уговаривали простить полицейского, а в присутствии видеокамер она растерялась и приняла извинения. Теперь она намерена обратиться в Следственный комитет.