В СК сообщили о двух задержанных по делу о применении насилия к силовикам

В Москве задержаны двое мужчин по делу о применении насилия в отношении представителя власти, сообщили в СК.

«По версии следствия, 23 января мужчина, участвовавший в несанкционированном мероприятии в центре Москвы, вблизи Пушкинской площади, нанес находящемуся при исполнении своих должностных обязанностей сотруднику полиции несколько ударов в область головы. Также в тот же день на территории Пресненского района другой участник несанкционированной акции в ответ на законные требования сотрудника полиции об остановке автомобиля совершил наезд на последнего», — говорится в пресс-релизе ведомства.

В ближайшее время им будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

Ранее член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Марина Литвинович сообщила, что в изоляторе на Петровке содержится Евгений Есенов, «обвиняемый по ст. 318 УК по итогам субботних событий».

Всего СК в Москве возбудил четыре уголовных дела в связи с применением 23 января насилия к двум сотрудникам Росгвардии и сотруднику полиции.