В Кремле отказались назвать владельцев «дворца Путина»

Владельцем поместья под Геленджиком, которое в расследовании Алексея Навального называется «дворцом Путина», является предприниматель, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Очевидно, что владельцем является предприниматель. Действительно, это большой объект, хорошо известен в Геленджике. Один или несколько, прямо или апосредованно, владеют этим объектом. Но согласитесь, наверное, Кремль не имеет никакого права разглашать имена этих владельцев. И мы не собираемся этого делать, это было бы некорректно», — сказал Песков.

На вопросы о бесполетной зоне над дворцом в Кремле отвечать отказались: «К нам действительно было много обращений об охранных зонах дворца в Геленджике, мы журналистов переадресовали в ФСО. Почему там нельзя летать — мы переадресовали в ФСБ. Это именно те ведомства, которые должны ответить на эти вопросы».

25 января Владимир Путин заявил, что дворец в Геленджике из расследования команды Навального не принадлежит ни ему, ни его близким родственникам. Слухами о нем россиянам пытались «промыть мозги», заявил президент.

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«Чисто конкретный кандидат» — бизнесы и друзья Путина