В Москве задержан первый фигурант дела о нападении на силовиков 23 января

В Москве по уголовному делу о применении насилия к силовикам на акции в поддержку Алексея Навального задержали Евгения Есенова. Об этом сообщила член Общественной наблюдательной комиссии города Марина Литвинович.

«В изоляторе на Петровке содержится Есенов Евгений Анатольевич, обвиняемый по ст. 318 УК по итогам субботних событий. Сегодня Пресненский суд изберет ему меру пресечения», — написала она в Telegram.

Ранее СК в Москве возбудил четыре уголовных дела в связи с применением 23 января насилия к двум сотрудникам Росгвардии и сотруднику полиции. Но о задержанных не сообщалось.