В Москве задержали занимающегося рекультивацией свалок бизнесмена

UPD: Информация о задержании Оливера Кайзера не соответствует действительности, заявил «Открытым медиа» Анатолий Баташев, председатель московской областной экологической организации «Экосила50». «Ведется расследование, и в рамках которого намечено судебное заседание, на котором, возможно, какие-то действия предприняты», — сказал он. Баташев отметил, что претензии не имеют отношения к основной деятельности компании.

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В Москве задержали австрийского бизнесмена Оливера Кайзера, гендиректора компании «Экоком», занимающейся рекультивацией мусорного полигона «Кучино». Тверской суд Москвы изберет ему меру пресечения — в полиции хотят наложить на него запрет определенных действий, передает РБК. Кайзера обвинили в осуществлении незаконной предпринимательской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере.



Ситуация вокруг мусорного полигона «Кучино» в Балашихе получила известность в 2017 году, когда на него пожаловались президенту Владимиру Путину во время прямой линии местные жители. Вскоре полигон был закрыт и местные власти занялись его рекультивацией. В ноябре 2017 года администрация заключила контракт с ООО «Экоком», которая должна была заняться сбором и утилизацией свалочного газа, образующегося при разложении отходов. Кайзер оценивал стоимость проекта в 3,5–4 млрд руб.



Несмотря на начало работ количество жалоб на неприятный запах со свалки не уменьшилось. В феврале 2018 года было решено отложить рекультивацию полигона. Вскоре Роспотребнадзор сообщил, что выявил нарушения при рекультивации: ведомство установило, что «Экоком» при проведении дегазации не контролировала состояние воздуха на прилегающих территориях и не согласовывала с властями объем выбросов. Несмотря на это, компания продолжила работать в Кучино.



Вместе с тем у местных властей возникли претензии к «Экоком» из-за ситуации вокруг полигона «Съяново» в Серпухове. Компания в одностороннем порядке отказалась от исполнения контракта на разработку проектной документации на рекультивацию полигона.