К контролю цен на продукты подключились налоговики

Федеральная налоговая служба подключилась к работе по контролю стоимости продуктов. Налоговики начали запрашивать у производителей поквартальный прогноз изменения цен на базовые товары до конца года, пишет «КоммерсантЪ» со ссылкой на источник в крупной пищевой компании. Издание пишет, что налоговые органы могут обращаться по этому поводу как к поставщикам, так и в торговые сети. В перечне — мясо, рыба, молочные продукты, сахар, соль, чай, хлеб, крупы, овощи и прочие товары. Ранее налоговые инспекции с подобными вопросами не обращались.

В декабре прошлого года, когда премьер Михаил Мишустин утверждал меры для сдерживания цен на социально значимые продукты, ФНС отводилась роль контроля за исполнением соглашений о фиксации стоимости масла и сахара с помощью онлайн-касс.

«Запрос налогового органа выглядит немного странно, он никак не связан с исчислением и уплатой налогов», — отмечает юрист Арпине Пирумян. По ее словам, законодательство не содержит обязанности предоставлять прогноз изменения цен на товары, соответственно, налоговая не вправе его требовать. Скорее всего, действия органов связаны с созданием системы мониторинга за ценами на социально значимые товары, считает юрист. По словам собеседника «Ъ» на рынке, ФНС может собрать данные потому, что онлайн-кассы и подсчеты Росстата не дают объективной картины: к примеру, не позволяют понять, была ли установлена скидка. Полученные же от самих участников рынка цифры, которые могут быть использованы в сочетании с имеющимися инструментами, позволят измерить наценку торговых сетей.

В одной из получивших запрос компании говорят, что в ответ предоставили только данные о фактическом повышении цен, а давать прогнозы отказались, сославшись на коммерческую тайну.