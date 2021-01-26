Мишустин утвердил экспортные пошлины на пшеницу, кукурузу и ячмень

Премьер Михаил Мишустин подписал постановление о повышении экспортных пошлин на зерно в рамках квоты, которая начнет действовать с 15 февраля этого года.

Документ предусматривает установление с 1 марта по 30 июня внутриквотных ставок вывозных таможенных пошлин на пшеницу — €50 за тонну; на кукурузу — с 15 марта по 30 июня €25 за тонну, на ячмень — €10 за тонну. Внутриквотные поставки ржи облагать пошлиной не планируется, передает «Интерфакс».

Размер квоты, которая начнет действовать с 15 февраля, составит 17,5 млн тонн. Экспорт зерновых в объемах, превышающих ее, будет облагаться пошлиной в 50% от таможенной стоимости продукции, но не менее чем €100 за тонну.

Решение распространяется на продукцию, вывозимую из России за пределы ЕАЭС, оно «будет способствовать снижению экспорта, позволит переориентировать участников рынка с продажи сельскохозяйственного сырья за рубеж на экспорт сельхозтоваров с высокой добавленной стоимостью», — считают в правительстве.

Постановление входит в комплекс мер по снижению цен на продовольствие.