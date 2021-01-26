«Ъ»: Ушел из жизни бывший вице-премьер Сергей Приходько

Бывший вице-премьер России, экс-руководитель аппарата правительства Сергей Приходько ушел из жизни в возрасте 64 лет после долгой болезни. Об этом сообщает «КоммерсантЪ» со ссылкой на источники, близких к семье. У Приходько был боковой амиотрофический склероз, также известный как болезнь Лу Герига.

Сергей Приходько работал замглавы администрации президента в 1998–2004 годах, а также помощником президента в 1997–1998 годах и в 2004–2012 годах. В январе 2020 года премьер-министр Михаил Мишустин назначил его своим помощником.

В феврале 2018 года ФБК* рассказал об отдыхе Сергея Приходько на яхте миллиардера Олега Дерипаски с девушками, оказывающими эскорт-услуги. В Фонде утверждали, что бизнесмен, организовав чиновнику катание на яхте, дал ему взятку. Также в ФБК* рассказали об элитном доме Приходько в Шведском тупике и о его резиденции, которую в Фонде оценили минимум в 300 млн руб.

*Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) — организация входит в список НКО, выполняющих функцию иностранного агента.