Российские правозащитники пожаловались в Совет Европы на отечественные репрессивные законы

Руководители ведущих российских правозащитных организаций от имени десятков НКО и активистов направили обращение представителям Советы Европы в связи с подготовкой и принятием в России пакета репрессивных законов. Они просят СЕ «незамедлительно отреагировать на эти новые серьезные угрозы правам человека, верховенству права и демократии в России». В письме, которое публикует «Мемориал»* правозащитники говорят в частности, о поправках в закон об иностранных агентах, расширяющих круг людей, которые могут быть признаны таковыми, в закон о митингах, затрудняющие возможность организации акций протеста, и ужесточении наказания за клевету.

«Принятые в конце декабря законы и предложенные к принятию законопроекты, в случае вступления их в силу, приведут к существенному усилению тотального контроля над российским обществом со стороны государства и росту преследования за инакомыслие. Открытая дискуссия в России по общественно значимым вопросам, уже и так маргинализованная ранее принятыми ограничительными законами и репрессивными практиками, будет окончательно сведена к минимуму под угрозой серьезных административных и уголовных наказаний. Создается юридическая база для запрета властями любых инициатив, критически оценивающих проводимую государством политику или даже отклоняющихся от нее», — говорится в обращении.

Его авторы ожидают от адресата «ясной, твердой и публичной реакции» в Совете Европы, которая включала бы в себя осуждение принятия этих законов, требование их отмены, а также снятия с рассмотрения внесенных законопроектов: «Растущее давление на гражданское общество и основные права и свободы в России должны стать предметом приоритетного внимания в рамках Совета Европы и двухсторонних отношений между странами-членами Совета Европы и Российской Федерации».

*«Мемориал» — организация входит в список НКО, выполняющих функцию иностранного агента.