Члены «Киносоюза» вступились за Навального

Члены Союза кинематографистов «Киносоюз» потребовали освободить Алексея Навального и его соратников. Авторы обращения также требуют «последовательного и непредвзятого расследования покушения» на политика.

«В настоящее время государственная политика в области кинематографа направлена на выхолащивание всего острого и полемического, гражданская же позиция проявляется в новой экранной форме — форме независимого документального расследования. Огромный резонанс имеют фильмы Алексея Навального и его съемочной группы — «Чайка», «Он вам не Димон», «Дворец для Путина». Их посмотрело большее число зрителей, чем любой отечественный блокбастер, и оценило профессиональное киносообщество», — говорится в заявлении.

Его подписали председатель «Киносоюза» Алексей Попогребский, режиссер Виталий Манский и другие.