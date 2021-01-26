Путин предложил запретить «отождествление роли» СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне

Президент России Владимир Путин порекомендовал Госдуме подготовить поправки, направленные «на установление запрета публичного отождествления роли СССР и фашистской Германии во Второй мировой войне». Об этом говорится на сайте Кремля. Рекомендация парламенту содержится в перечне поручений президента по итогам октябрьского заседания совета по культуре и искусству.

«При участии Российского организационного комитета «Победа» подготовить к рассмотрению в период весенней сессии 2021 года проект федерального закона о внесении в Федеральный закон «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов» изменений, направленных на установление запрета публичного отождествления роли СССР и фашистской Германии во Второй мировой войне (1939–1945 гг.)», — говорится в нем.

Срок исполнения поручения — 1 июля.