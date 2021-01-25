В Москве арестовали 30 участников протестов 23 января

Московские суды рассмотрели около 100 материалов о нарушениях в ходе акции в поддержку Алексея Навального в столице 23 января. Они вынесли 30 решений о назначении административных арестов и 64 решения о назначении административных штрафов, пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря Мосгорсуда Ульяну Солопову.

Всего, по ее словам, на 25 января в суды Москвы поступило 448 дел об административных правонарушениях по статьям о нарушении организации либо проведения митинга и о неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции.