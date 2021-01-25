В ООН призвали Россию освободить задержанных на акциях 23 января

Освободить всех задержанных во время протестов 23 января призвал российские власти спецдокладчик ООН по свободе объединений и мирных собраний Клеман Вуль.

«Я получил тревожные сообщения о насилии со стороны полиции и произвольных арестах на демонстрациях в России. Я призываю правительство позволить мирным демонстрантам реализовать свои основные права и освободить всех задержанных», — написал он в Twitter.

Акции в поддержку Алексея Навального прошли в субботу более чем в 100 российских городах. Силовики задержали более 3 700 человек.