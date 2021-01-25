Новость о задержании экс-футболиста «Ливерпуля» не подтвердилась

UPD: Выяснилось, что Даниель Аггер, задержанный в Москве 23 января — не известный футболист, как об написала «Новая газета». Его год рождения и место не совпадают с данными спортсмена. Baza пишет, что задержанный Даниель Аггер — это россиянин Дмитрий Кендель, который новое имя получил в 2009 году, официально сменив ФИО. Отечественный Аггер – уроженец Оренбуржья, из поселка Ташла.

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В Москве 23 января во время протестных акций задержали бывшего центрального защитника футбольного клуба «Ливерпуль» и экс-капитана сборной Дании Даниэля Аггера. Дело футболиста в понедельник рассмотрит Головинский суд, пишет «Новая газета». Его обвиняют в нарушении порядка проведения митинга, которое повлекло причинение вреда здоровью человека или имуществу. Бывшему спортсмену грозит штраф от 150 тыс. до 300 тыс. руб., обязательные работы или арест до 15 суток.

Активисты движения «Березовая аллея» Левобережного района узнали о задержании Аггера, когда приехали в ОВД «Левобережный». Активистка Ольга Тарасова рассказала, что Аггера по неподтвержденной информации судят за «перекрытие дороги». Экс-игрок «Ливерпуля» провел в ОВД двое суток.

Даниэль Аггер выступал за «Ливерпуль» с 2006 по 2014 гг. Он является обладателем Кубка Дании (2004/2005), чемпионом Дании (2004/2005) и обладателем Суперкубка Англии (2006). Он также завоевывал Кубок Лиги в сезоне 2011/2012. В 2016 году Аггер завершил карьеру игрока.