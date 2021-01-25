Путин: слухами о «дворце» в Геленджике россиянам пытались «промыть мозги»

Президент России Владимир Путин заявил, что дворец в Геленджике из расследования команды Алексея Навального не принадлежит ни ему, ни его близким родственникам. Слухами о его «дворце» россиянам пытались «промыть мозги», сказал Путин, передает ТАСС.

Вопрос о дворце задал студент из Уфы Даниил Чемезов: «Сейчас в топе YouTube находится фильм-расследование о том, что якобы у вас имеется дворец в Геленджике. Владимир Владимирович, правда ли это?»

«Я не смотрел этот фильм, просто нет свободного времени, но листал видеоподборки. Сразу хочу ответить: ничего из того, что там указано в качестве моей собственности, ни мне, ни моим близким не принадлежит и не принадлежало», — ответил президент.

Президент отметил, что некоторых людей из расследования он знает, кто-то является его «приятелем, бывшим коллегой, какие-то дальние родственники, знакомые»: «Есть люди, которых я вообще не знаю, никогда их не видел в глаза. Понимаю, что им не очень хочется близко со мной вставать: кто рядом ни появится, на них сразу санкции накладывают. Некоторые из этих людей, которых я хорошо знаю, давно занимаются бизнесом, до встречи со мной и знакомства со мной».

«Эта информация уже муссируется на протяжении более чем 10 лет. А сейчас под удобный случай все скомпоновали и решили всеми этими материалами промыть мозги наших граждан, запустили в интернет фильмы какие-то, видеопрограммы», — резюмировал Путин.

The New Times о дворцах, бизнесах и друзьях В.В.Путина:

«Жизнь раба на Галерах»

«Похождения итальянца в России» — архитектор Дворца Путина

«Чисто конкретный кандидат» — бизнесы и друзья Путина