Путин сообщил студентам о возможности снимать карантинные ограничения

«В целом эпидемиологическая ситуация в стране постепенно стабилизируется. Сегодня с утра слушал доклады: у нас уже количество выздоровевших превышает число заболевших. Количество инфицированных снижается, стало уже меньше 20 тыс.», — цитирует РБК Путина.
По его словам, ситуация в Москве тоже выравнивается: «Это дает возможность аккуратно снимать введенные ограничения, возвращаться к нормальному учебному ритму». Мэр Москвы Сергей Собянин в свою очередь на другой встрече со студентами заявил, что пандемия коронавируса в городе пошла на спад.
По данным оперштаба, в России за последние сутки выявлено 19 290 эпизодов заражения коронавирусом. В Москве суточный прирост составил 2382.