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Путин сообщил студентам о возможности снимать карантинные ограничения

25.01.2021

Ситуация с коронавирусом в России стабилизируется, поэтому можно постепенно снимать введенные в связи с пандемией ограничения, заявил президент Владимир Путин во время онлайн-встречи со студентами.

«В целом эпидемиологическая ситуация в стране постепенно стабилизируется. Сегодня с утра слушал доклады: у нас уже количество выздоровевших превышает число заболевших. Количество инфицированных снижается, стало уже меньше 20 тыс.», — цитирует РБК Путина.

По его словам, ситуация в Москве тоже выравнивается: «Это дает возможность аккуратно снимать введенные ограничения, возвращаться к нормальному учебному ритму». Мэр Москвы Сергей Собянин в свою очередь на другой встрече со студентами заявил, что пандемия коронавируса в городе пошла на спад. 

По данным оперштаба, в России за последние сутки выявлено 19 290 эпизодов заражения коронавирусом. В Москве суточный прирост составил 2382.



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