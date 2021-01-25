Счетная палата предупредила о риске дефицита продуктов из-за регулирования цен

В России может возникнуть дефицит товаров, которые попали под регулирование цен, предупреждают в Счетной палате. Производителям может быть не выгодно продавать свою продукцию по установленным ценам, а предложенной компенсации будет недостаточно, чтобы покрыть упущенную прибыль. В связи с этим производители могут перенаправлять товарные потоки на экспорт или на склад в ожидании отмены заморозки цен, поясняют эксперты, передает ТАСС.

«Кроме того, существует вероятность возникновения ажиотажного спроса на товары по сниженным ценам, что спровоцирует дефицит и будет побуждать торговые сети и производителей поднимать цены, вопреки взятым на себя обязательствам. Во-вторых, после отмены ограничений есть риск того, что цены вернутся к росту ускоренными темпами», — предупреждают в Счетной палате.

В декабре прошлого года Минсельхоз, Минпромторг, крупнейшие торговые сети и производители подписали соглашения о снижении и стабилизации цен на подсолнечное масло и сахар. Это произошло после того, как президент Владимир Путин выразил недоумение ростом цен на продукты, а премьер Михаил Мишустин вслед за ним раскритиковал своих министров.