В московском ОВД с 23 января удерживают мать годовалых детей

В Москве в ОВД «Южное Тушино» до сих пор удерживают Ксению Голубцову, мать годовалых детей, задержанную 23 января на акции в поддержку Алексея Навального. Как сообщает «Апология протеста», в отделе полиции девушку поместили в камеру. В передачах ей отказывают, кормят галетами и водой из-под крана. При этом жалобы в управление собственной безопасности Москвы не приносят результата.

Юристы напоминают, что женщин, имеющих детей до 14 лет, не могут удерживать в отделе полиции более трех часов.

Ранее член ОНК Москвы Марина Литвинович также рассказывала о жестких условиях содержания задержанных в ОВД «Головинский». Шестерых демонстрантов покормили только через восемь часов после доставки в отдел. При этом «дали сухпайки, в которых галеты и каша, которую неразогретую есть невозможно». Воды дали мало, а потом вообще не давали.

«Один из задержанных — инвалид 3 группы — жаловался на боли в сердце, скорую помощь не вызвали. Люди спят без матрасов, одеял и подушек — они просто в отделе отсутствуют. Выдали только одноразовое постельное белье. Адвоката Марию Эйсмонт, пришедшую в отдел с ордерами на задержанных, ни к ним, ни к их делам не пустили. Сотрудники ОВД не знают законов. В-общем, одно из худших ОВД в Москве, получается», — пишет Литвинович.

В связи с субботними акциями в поддержку Алексея Навального в России задержали более 3700 человек, из них в Москве — 1455.