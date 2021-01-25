В Германии потребовали от Москвы освободить задержанных демонстрантов и объяснить происхождение «дворца Путина»

Немедленно освободить задержанных на акциях в поддержку Алексея Навального призвал российские власти министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

«Когда арестовали Навального, мы потребовали его немедленного освобождения. Мы также ожидаем немедленного освобождения всех, кто вышел на мирные демонстрации в выходные. В России должно соблюдаться верховенство закона», — написал он в Twitter.

В свою очередь Уполномоченный правительства ФРГ по вопросам межобщественного сотрудничества с Россией Йоханн Затхофф потребовал от Москвы разъяснить обвинения в коррупции Владимира Путина. «Если обвинения (из расследования Навального о «дворце Путина» — прим. NT) не соответствуют действительности, российское правительство может разъяснить это своим гражданам вместо того, чтобы задерживать их. Путин всегда называл борьбу с коррупцией своей целью. Теперь есть хорошая возможность конкретно это продемонстрировать», — сказал Затхофф в интервью газете Saarbrücker Zeitung, передает DW.

Он также высказался в защиту права на мирные демонстрации и раскритиковал действия российской полиции на митинге 23 января. В то же время он выступил против введения новых санкций в отношении России, так как «разрыв экономических отношений не решает проблему». Он также отверг требования остановить проект «Северный поток – 2» из-за ареста Навального, поскольку эти события «не имеют ничего общего друг с другом».

В связи с субботними акциями в поддержку Алексея Навального в России задержали более 3700 человек, возбуждено более 10 уголовных дел. Его фильм «Дворец для Путина» на YouTube набрал более 85 млн просмотров.

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