Жителя Владивостока на два месяца арестовали по обвинению в нападении на сотрудника ОМОН

Участника митинга во Владивостоке суд отправил на два месяца в СИЗО по делу о нападении на сотрудника ОМОН. Об этом со ссылкой на СК сообщает портал «Новости Владивостока».

По версии следствия, во время несанкционированного митинга 23 января мужчина схватил рукой за шею и попытался повалить на землю сотрудника ОМОН Управления Росгвардии по Приморскому краю. После этого он нанес ему не менее двух ударов. Нападавшего задержали. СУ СК РФ по Приморскому краю возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).