В Нидерландах водометами разогнали акции против комендантского часа

В воскресенье в Нидерландах массовые акции протеста против жестких ограничительных мер правительства в связи с COVID-19 полиция разгоняла водометами.

В Эйндховене во время столкновений полиция использовала и водометы, и дубинки против демонстрантов, бросавших в них камни, а также пустила в ход слезоточивый газ, передает Euronews. В Амстердаме за участие в протестах задержаны более 100 человек. По данным полиции, в общей сложности в акции, запрещенной властями города, приняли участие около 1,5 тыс. человек. Для разгона демонстрантов полицейские также использовали водометы и дубинки.

Комендантский час в Нидерландах был введен в субботу. Он действует с 21 часа до 4:30 утра и продлится до 9 февраля. С середины декабря прошлого года страна живет в условиях практически тотального карантина.