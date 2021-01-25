В Европе призвали к новым санкциям из-за разгона субботних акций в России

Арест Алексея Навального и разгон акций в его поддержку, прошедших 23 января, должны стать поводом для ввода новых санкций в отношении России, считает ряд членов Евросоюза.

Как передает Би-би-си, к санкциям против чиновников, ответственных за задержания на митингах, призвали министерства иностранных дел Эстонии, Латвии и Литвы. Президент Польши Анджей Дуда заявил, что санкции — «единственный способ заставить Россию соблюдать международное право». Действия силовиков осудили французские и немецкие политики, а также Госдеп США.

Вопрос об ужесточении санкций лидеры ЕС обсудят в понедельник на встрече министров иностранных дел блока, сообщил глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель.