В Кремле определились с лидерами и аутсайдерами среди губернаторов

Кремлевские чиновники подвели итоги выполнения KPI для внутриполитических блоков региональных администраций и назвали пятерку лидеров и аутсайдеров по уровню доверия главе региона и президенту.



Как пишетРБК со ссылкой на участников семинара, в список лидеров по уровню доверия главе региона вошли Чечня, Адыгея, Курганская, Курская области и Ямало-Ненецкий автономный округ. Регионы возглавляют, соответственно, Рамзан Кадыров, Мурат Кумпилов, Вадим Шумков, Роман Старовойт и Дмитрий Артюхов.



В списке аутсайдеров по уровню доверия губернаторам — Хакасия, Владимирская область, Хабаровский и Красноярский края, а также Кемеровская область. Хакасией руководит коммунист Валентин Коновалов, во главе Владимирской области — представитель ЛДПР Владимир Сипягин. Врио губернатора Хабаровского края представитель ЛДПР Михаил Дегтярев, Кемеровскую область возглавляет Сергей Цивилев, губернатор Красноярского края — Александр Усс.

В числе регионов–лидеров по уровню доверия президенту названы Чечня, Крым и Севастополь. В числе аутсайдеров — Хабаровский и Красноярский края, а также Санкт-Петербург.

